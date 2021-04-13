Стало известно, в каком регионе России больше всего бродячих собак

Представители Всероссийской Ассоциации «Благополучие животных» подсчитали, в каком регионе нашей страны больше всего бродячих собак, написала газета «Известия».

Зоозащитники заявили, что лидером антирейтинга стала Республика Татарстан — 24,5 тысяч бездомных собак. Второе место занял Краснодарский край — 24 тысячи животных. На третьем месте Республика Башкортостан — 22,5 тысячи.

Меньше всего бродячих псов в Еврейской автономной области (450), Ненецком автономном округе (300) и Чукотском автономном округе (150). В настоящий момент в России открыт 461 приют для безнадзорных животных. В их числе 190 общественных, 157 частных и 16 государственных учреждений.