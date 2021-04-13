Стало известно, в какой сфере работники чаще всего получают премии в начале года

Аналитики провели исследование, в ходе которого выяснили, работники каких сфер по итогам I квартала 2021 года получали премию чаще всего. Об этом сообщил RT.

Сферу промышленности и производства отметили 18% респондентов. За отраслью транспорта 8%. Сфера инвестиций, банков и финансов, а также медицина образование с 7%. IT и строительство назвали 6% опрошенных. Работники сферы охраны 5%. Сфере маркетинга, рекламы и PR, ретейл и ресторанный бизнес 2%.