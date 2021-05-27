Стало известно, в какое время предпочитают звонить мошенники

Эксперты провели исследование и выяснили, в какое время мошенники чаще всего звонят людям. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Оказалось, что аферисты активнее всего звонят по вторникам с 11 до 14 часов дня. Это объясняется тем, что люди заняты работой или служебными обязанностями и не могут переключиться на собеседника и понять, что на другой стороне провода не сотрудник банка, а мошенник. Таким образом, у злоумышленников появляется больше шансов получить нужную им информацию.