Стало известно, в каких странах пьют вина Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, жители каких стран в настоящий момент пьют вина Кубани.

По его словам, на экспорт работает примерно четверть всех винодельческих предприятий региона. С начала нынешнего года поставки за рубеж выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил портал infox.

«Мы связываем рост с комфортными условиями для виноделов, которые сформировались за последние годы на Кубани, господдержкой, с созданием в отрасли прочной законодательной базы на федеральном уровне», — отметил Кондратьев.

Кубанские вина пьют жители 14 стран. Так, поставки делаются в Бельгию, Норвегию, Швейцарию и Германию, Китай и Японию. К концу текущего года продукт начнут получать в Финляндии.

В целом в этом году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» планируется поставить порядка 345 тысяч декалитров нашего вина и шампанского в другие страны. Уточняется, что прибыль составит 5,7 миллиона долларов.