Общество 03 февраля 2023, 15:27 Стало известно, в каких специалистах больше всего нуждается IT-сфера

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В России за последний год значительно изменился рынок IT-сферы, теперь акцент сместился на разработку. Об этом РИАМО сообщила генеральный директор АО «Гринатом Простые Решения», член МРО «Деловая Россия» Светлана Борматова.

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По ее словам, больше всего сфера сейчас нуждается в 1С-разработчиках и аналитиках, разработчиках и администраторах Astra Linux. Кроме того, как отметило Daily Moscow, отмечается рост спроса на разработчиков, data-инженеров и системных архитекторов и других специалистов по импортонезависимыми BI-системам.