Стало известно, в каких сферах число вакансий в России резко увеличилось

Аналитический центр «Авито Работа» привел данные, согласно которым с июля по сентябрь количество вакансий в России выросло почти в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Если большая часть II квартала 2020 года сопровождалась снижением экономической активности из-за пандемии, то в III рынок труда начал оживать за счет появления вакансий в наиболее пострадавших от локдауна сферах», — уточняется в материалах исследования.

Ветерков заявил, что с июня по сентябрь число новых предложений для специалистов выросло примерно на 10—15% в месяц. По его словам, объявления от предприятий общепита и гостиничного бизнеса сократились. Вместе с тем увеличилось число вакансий в ретейле, логистике и сфере строительства.

Специалист пояснил, что такими видами работ чаще всего занимались мигранты, которые покинули Россию при первой возможности. В настоящий момент для привлечения наших граждан в эти сферы работодатели не просто опубликовали множество предложений, но и на 10—15% подняли заработную плату.