Стало известно, в каких сферах был наибольший спрос на сотрудников за год

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, какая активность российских работодателей и соискателей была за последний год, сообщил сайт RT.

С марта прошлого по февраль нынешнего года работодатели активнее всего нанимали людей в отраслях транспорта и логистики (23%), производства и агропрома (13%), а также торговли (12%). Кроме этого, часто брали на работу профессионалов в офисных службах (9%), сферах строительства (9%) и услуг (8%).

Реже всего компании устраивали к себе IT-специалистов и финансистов (3%). Помимо прочего, набор специалистов сократился в областях красоты и здоровья, культуры, образования и в маркетинге — по 2%.