Общество

26 декабря 2022, 11:05

Стало известно, в каких российских компаниях вырастет спрос на новых специалистов в 2023 году

Крупные российские госкомпании закладывают увеличение штата на 2023 год

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К концу года российские компании начинают верстать бюджет на следующий год и планировать количество необходимых сотрудников. О том, где россиянам искать работу в следующем году, рассказала гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в интервью радиостанция Sputnik.

По прогнозам эксперта, увеличение штата сотрудников и повышение зарплаты ожидается в следующем году в государственных корпорациях.

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Также новых работников усиленно будут искать учреждения госслужбы.

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