26 декабря 2022, 11:05
Стало известно, в каких российских компаниях вырастет спрос на новых специалистов в 2023 году
Крупные российские госкомпании закладывают увеличение штата на 2023 год
К концу года российские компании начинают верстать бюджет на следующий год и планировать количество необходимых сотрудников. О том, где россиянам искать работу в следующем году, рассказала гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в интервью радиостанция Sputnik.
По прогнозам эксперта, увеличение штата сотрудников и повышение зарплаты ожидается в следующем году в государственных корпорациях.
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Также новых работников усиленно будут искать учреждения госслужбы.
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