Стало известно, в каких российских компаниях вырастет спрос на новых специалистов в 2023 году

К концу года российские компании начинают верстать бюджет на следующий год и планировать количество необходимых сотрудников. О том, где россиянам искать работу в следующем году, рассказала гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в интервью радиостанция Sputnik.