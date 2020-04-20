    20 апреля 2020, 15:54

    Стало известно, в каких регионах у молодых учителей самые высокие зарплаты

    Артур Блянихов

    Росстат назвал регионы России, где молодые преподаватели в возрасте от 20 до 24 лет получают больше всего, передает портал News.ru.

    По данным издания, самые большие зарплаты молодые преподаватели получают в Сахалинской области. В среднем размер их заработной платы превышает 70 тысяч рублей.

    На второй позиции Ненецкий автономный округ — там зарплата у учителей составляет около 55 тысяч рублей. Тройку замыкает Чукотка - 46,3 тысячи рублей. Следом идут Магаданская область (46,2 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (43,7 тысячи).

    Самые маленькие зарплаты у начинающих учителей в Калмыкии. Там она составляет чуть больше 11 тысяч рублей. В Смоленской области и Адыгее молодые педагоги получают чуть больше - по 13,5 и 13,8 тысячи соответственно.

    Немного выше в Карачаево-Черкесии (16 тысяч) и Республике Марий Эл (16,7 тысячи). В Москве представителям сферы образования платят около 36 тысяч рублей.

    Из-за распространения коронавирусной инфекции сейчас школьники в России учатся дистанционно. В СК предупредили, что дистанционное оскорбление учителей может быть чревато для тех, кто позволяет себе подобное.