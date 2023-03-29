Общество 29 марта 2023, 14:22 Стало известно, в каких регионах россияне быстрее находят работу

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Поиск работы в России обычно занимает около полугода, но в ряде регионов проблема трудоустройства решается гораздо быстрее. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Росстата.

Например, поиск работы в Нижегородской области обычно составляет около 3,5 месяца. Также менее пяти месяцев тратят на трудоустройство в Москве и области, Петербурге, Югре, в Татарстане, ЯНАО, а также Кировской и Томской областях и Краснодарском крае.

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«Ничего удивительного в этом нет. Регионы, где работу находят быстрее, это центральные, развитые регионы. <…> Всё-таки после ковида все вполне прилично восстанавливается и на фоне предыдущих показателей нынешние, конечно, будут расти. Нельзя не открывать больницы, магазины, промышленные предприятия и так далее. То есть опять нужны люди — и безработица снижается», — сказала заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им Г. В. Плеханова Елена Егорова.

Она добавила, что наибольшие сложности с трудоустройством испытывают люди в сельскохозяйственных регионах. Потому что сейчас занятость в этой сфере более низкая, и нужного количества работы просто нет.

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