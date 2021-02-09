Стало известно, в каких регионах России самый доступный бензин

Самый доступный бензин продается в Ямало-Ненецком округе, Москве, а также на Чукотке, написало РИА «Новости» со ссылкой на материалы собственного исследования.

Отмечается, что жители ЯНАО могут позволить на свои среднемесячные зарплаты больше всего топлива. В ЯНАО бензин за год повысился в цене на 4,6%. Сейчас он стоит 3,58 рубля за литр. Люди здесь способны купить 2155 литров за месяц, рассказала «Газета.ru».

Граждане из столицы в состоянии позволить себе 1944 литров. В Москве бензин стал дороже на 3,4% и стоит 43,96 рубля. В Чукотском автономном округе россияне могут приобрести 1707 литров на свою среднюю зарплату. За год цены здесь выросли на 7,1% - до 60 рублей за литр.