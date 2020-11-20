Стало известно, в каких отраслях сотрудники не получат премий в этом году

HR-практик международной рекрутинговой компании Hays Анна Михеева рассказала, что особенно сильно в период пандемии пострадала нефтегазовая отрасль. В этом году значительно упали цены на нефть, что совпало с карантином.

«В этой области 90% клиентов нашей компании сообщили своим командам, что бонусов и премий не будет», — пояснила она.

Михеева добавила, что при этом есть и сферы, на которые текущая ситуация, наоборот, повлияла положительно.

«Повышенных бонусов в этом году будут ждать в таких отраслях, как IT и электронная торговля — e-commerce. Нынешняя ситуация всех подтолкнула к диджитализации», — рассказала она.