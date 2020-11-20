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    20 ноября 2020, 14:38

    Стало известно, в каких отраслях сотрудники не получат премий в этом году

    Дарья Морозова

    Эксперт рассказал, как обстоят дела в различных сферах бизнеса. Где-то сотрудники останутся вообще без премий, а где-то получат повышенные. Об этом сообщил Life.ru.

    HR-практик международной рекрутинговой компании Hays Анна Михеева рассказала, что особенно сильно в период пандемии пострадала нефтегазовая отрасль. В этом году значительно упали цены на нефть, что совпало с карантином.

    «В этой области 90% клиентов нашей компании сообщили своим командам, что бонусов и премий не будет», — пояснила она.

    Михеева добавила, что при этом есть и сферы, на которые текущая ситуация, наоборот, повлияла положительно.

    «Повышенных бонусов в этом году будут ждать в таких отраслях, как IT и электронная торговля — e-commerce. Нынешняя ситуация всех подтолкнула к диджитализации», — рассказала она.