Общество 26 января 2023, 11:46 Стало известно, в каких города-миллиониках на выходных будет легкий мороз

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Сильный морозы, которые охватили Урал и центральную часть России, в грядущие выходные дойдут не до всех городов, в ряде миллионников будет достаточно тепло. Об этом Life рассказал руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

По его словам совсем небольшие морозы ждут 28 и 29 января Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону и Волгоград. При этом погода ожидается пасмурная, а кое-где и с небольшими осадками. Также в списке Москва.

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«Температура воздуха составит –4 градуса днем и –5 градусов ночью. Скорость ветра составит 1,7 метра в секунду. В воскресенье, 29 января, в Москве среднесуточная температура достигнет отметки –4 градуса. При этом ожидается небольшой снег в течение всего дня. Ночью столбики термометров опустятся до –3 градуса», — рассказал руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.