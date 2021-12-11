Стало известно состояние вернувшихся из ЮАР россиян с «омикрон»-штаммом

Стало известно о состоянии вернувшихся из ЮАР россиян, у которых нашли «омикрон»-штамм. Заболевание они переносят легко.

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, они были привиты.

«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — рассказал Гинцбург РИА «Новости».

По его словам, специалисты Центра имени Гамалеи побывали в стационаре, взяли у пациентов мазки и выделили образец «омикрон"-штамма.

Гинцбург отметил, что в Центре уже собрали конструкцию вакцины против нового варианта вируса. Однако пока нет оснований менять вакцину.

Многие вирусологи считают, что окончание пандемии коронавируса произойдет совсем скоро. Этому поспособствует новый штамм коронавируса, найденный в Южной Африке. Пока ученые наблюдают за «омикрон»-штаммом, но уже есть положительные новости: новый штамм переносится легче. При этом не зарегистрировано ни одной смерти.