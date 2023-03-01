Общество 01 марта 2023, 10:50 Стало известно состояние Рошаля после операции по замене сустава Нацмедпалата подтвердила перевод Рошаля из реанимации в обычную палату РИА «Новости»

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Знаменитого хирурга Леонида Рошаля, который недавно перенес плановую операцию, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом РИА «Новости» сообщили представители Нацмедпалаты.

«Да, перевод в палату подтверждаем», — отметили в пресс-службе.

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О госпитализации доктора стало известно 26 февраля. Тогда в Нацмедпалате пояснили, что в больницу Рошаля положили планово, ему была нужна операция по замене сустава.

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При этом Telegram-канал Mash распространял данные, что у врача выявили якобы достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Сам Рошаль в комментарии РИА «Новости» заявил, что с ним все нормально.

Помощница врача Наталия Золотовицкая заявила телеканалу «Звезда», что профессор уже начал работать удаленно, сейчас его состояние удовлетворительное.

«Уже приступил к работе в онлайн-режиме», — подчеркнула она.

Рошалю уже 89 лет. Он занимает пост президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Национальной медицинской палаты. Имеет звание Героя Труда России.

За время своей карьеры он помогал детям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и природных катаклизмов в разных странах мира. В сентябре 2004 года он участвовал в переговорах с террористами, которые захватили школу № 1 в Беслане, предлагая обменять себя на заложников.