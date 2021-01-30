Стало известно состояние пострадавших в ДТП под Самарой

«Из 13 пациентов, которые были доставлены в больницу, в настоящий момент 11 находятся на лечении в реанимации, двое пациентов скончались в ближайшие минуты после поступления. Состояние 11 оценивается от средней тяжести до тяжелого», — передало его слова РИА «Новости».

По словам министра, у большинства пациентов черепно-мозговые травмы, повреждения живота, груди и конечностей. Также предпринимаются противошоковые реанимационные мероприятия и оценивается возможность эвакуировать раненных в областной центр.

Состояние полугодовалого мальчика тяжелое, но стабильное. Его тоже планируют эвакуировать в областную детскую больницу. Министр отметил, что в течение ближайших суток четырех пациентов планируется перевести в самарские больницы. Также был осмотрен водитель грузовика, госпитализация ему не понадобилась.

Авария произошла вечером 29 января. В Сызранском районе Самарской области столкнулись фура DAF, микроавтобус Citroen с пассажирами и легковушка Chevrolet Niva. В результате 12 человек погибли.

По данным МВД, в случившемся, вероятно, виноват водитель грузовика, который допустил занос полуприцепа и выехал на встречную полосу.

Возбуждено дело по статьям УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследовать дело будет Следственный комитет России.