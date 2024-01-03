03 января 2024, 08:38
Стало известно состояние пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду
Гладков: за утро 3 января ВСУ дважды обстреляли Белгород, ситуация напряженная
После обстрела Белгорода со стороны ВСУ, который произошел 30 декабря, 70 человек остаются в больницах, 25 из них — в федеральных учреждениях Минздрава. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается», — добавил глава региона.
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По его словам, ситуация в Белгороде остается напряженной. С утра 3 января ВСУ дважды обстреляли город, сработала система ПВО. После подомового обхода ремонтные бригады приступят к восстановительным работам крыш, кровли и фасадов поврежденных домов.
Гладков добавил, что 2 января также был тяжелым днем для региона. В результате ударов со стороны ВСУ один человек погиб, 11 получили ранения. Трое из пострадавших остаются в стационарах на лечении, остальных после оказания медпомощи отпустили домой.
В среду утром в Белгороде сработала сирена ракетной опасности. Жителей попросили спуститься в укрытие.
ВСУ
Россия
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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