Общество 03 января 2024, 08:38 Стало известно состояние пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду Гладков: за утро 3 января ВСУ дважды обстреляли Белгород, ситуация напряженная Последствия обстрелов ВСУ Белгорода / РИА «Новости»

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После обстрела Белгорода со стороны ВСУ, который произошел 30 декабря, 70 человек остаются в больницах, 25 из них — в федеральных учреждениях Минздрава. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается», — добавил глава региона.

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По его словам, ситуация в Белгороде остается напряженной. С утра 3 января ВСУ дважды обстреляли город, сработала система ПВО. После подомового обхода ремонтные бригады приступят к восстановительным работам крыш, кровли и фасадов поврежденных домов.

Гладков добавил, что 2 января также был тяжелым днем для региона. В результате ударов со стороны ВСУ один человек погиб, 11 получили ранения. Трое из пострадавших остаются в стационарах на лечении, остальных после оказания медпомощи отпустили домой.

В среду утром в Белгороде сработала сирена ракетной опасности. Жителей попросили спуститься в укрытие.