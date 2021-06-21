Стало известно состояние пострадавших при крушении Л-410 в Кузбассе

Находящиеся в реанимации пассажиры упавшего в Кузбассе самолета в стабильном состоянии. Об этом сообщил представитель Центра медицины катастроф Антон Дужик.

По его словам, пациенты получают необходимую помощь, врачи делают все, чтобы улучшить их состояние, сообщил «Интерфакс».

Дужик добавил, что в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров и Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи пока остаются 13 пострадавших. В реанимации находятся пять человек.

«Выписки сегодня не будет, поскольку сегодня все пострадавшие, даже легкие, пройдут полное медицинское обследование», — пояснил он.

Обследование будет завершено 21 июня. Дужик не исключил, что некоторых пострадавших могут выписать на следующий день.

Самолет Л-410 разбился 19 июня во время тренировочного полета на аэродроме Танай Кемеровской области. Воздушное судно принадлежит ДОСААФ. На его борту находились 17 парашютистов и два члена экипажа.

Когда Л-410 был в воздухе, у него внезапно отказал один из двигателей. Командир самолета решил вернуться на аэродром, но при развороте задел крылом кроны деревьев. После этого самолет рухнул на землю. По последним данным, погибли девять человек: два члена экипажа и семь парашютистов.