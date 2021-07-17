Стало известно состояние пострадавших при аварийной посадке Ан-28

Пострадавшему во время жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области пилоту проведут операцию. По прогнозам врачей, пассажирка, которая ранее была госпитализирована, скоро будет выписана.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

«Пострадавшему в ближайшее время будет выполнена операция — металлоостеосинтез», — говорится в сообщении.

Состояние пострадавшей девушки, госпитализированной в больницу, сейчас ближе к удовлетворительному. Врачи предположили, что вскоре ее можно будет выписать на амбулаторное лечение.

Что касается остальных пассажиров, то их состояние удовлетворительное. Большинство получили небольшие ушибы, сотрясения и черепно-мозговые травмы легкой степени. Им не потребовалась госпитализация.

Одной из причин отказа двигателей самолета Ан-28 в Томской области может стать некачественный керосин. Все дело в том, что, если топливо хранится неправильно, в него может попасть влага. Из-за этого после каждой заправки самолета нужно сливать отстой из баков. При остатке воды на самом дне вылетать нельзя, пока топливо не зальют заново. Но в малой авиации такие правила часто игнорируются.

Ан-28 совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. На его борту находились 18 человек, все они живы.