Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в Тюмени

Врачи тюменской больницы рассказали о состоянии пациента, пострадавшего при взрыве жилого дома. По их данным, у мужчины неглубокие термические ожоги, дыхательные пути не повреждены.

«Состояние пациента, доставленного в ОКБ № 1, оценивается как стабильное — ему была проведена вся необходимая диагностика <…> У него диагностирован термический ожог порядка 5% — ожоги поверхностные, неглубокие. Дыхательные пути не повреждены. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — передает ТАСС слова пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме прогремел в воскресенье, 20 сентября. Спасатели эвакуировали 85 жильцов, один человек пострадал. Предполагаемая причина взрыва — утечка газа, но эта информация еще уточняется.

Ранее стало известно, что жители пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуеве заселятся в новые квартиры до октября. Здание почти достроили, осталось провести отделочные работы. Взрыв газа в пятиэтажке на Гагарина, 31 произошел 4 апреля. В результате обрушились три этажа во втором подъезде.