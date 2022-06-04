Стало известно состояние начальника московского главка МЧС после пожара в бизнес-центре

Начальник ГУ МЧС Москвы Сергей Желтов, который попал в больницу после тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза», в настоящее время находится в стабильном состоянии, заявил замминистра ведомства Илья Денисов. По его данным, Желтов перенес операцию, написал ТАСС.

Накануне в МЧС сообщили, что в ходе тушения пожара и спасения людей в БЦ «Гранд Сетунь плаза» пострадали два сотрудника МЧС — начальник Главного управления ведомства по Москве, генерал-майор внутренней службы Сергей Алексеевич Желтов, а также старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения столичного главка ведомства полковник внутренней службы Максим Серегин. Оба были доставлены в больницу.

Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы произошел накануне утром. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали 380 сотрудников МЧС. Привлекли три вертолета.