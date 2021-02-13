Стало известно о состоянии детей, оставленных на морозе в лесу в Москве

Двоих из трех детей, которых мать оставила на морозе в лесу в Москве, перевели в общую палату из реанимации. Информацией поделилась в Instagram уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей», — написала она.

Также она рассказала, что решила разыскать телефон человека, который вызвал скорую и спас четыре жизни, три из которых детские. И ей это удалось. Спасителем детей оказался молодой человек по имени Азиз. Именно он тогда гулял с собакой. Своей семьи у него пока нет. Мужчина не считает себя героем. Когда увидел детей в снегу, действовал быстро и до приезда скорой не уходил.

«Мы поблагодарили его, пожелали всего хорошего и ему, и его родным. Пусть таких людей будет больше, но вот только поводов проявлять свою ответственность и героизм пусть не будет вовсе», — добавила Кузнецова.

Ранее в Новой Москве мать раздела своих детей догола в лесу, попыталась закопать в снегу и оставила на 15-градусном морозе. Десятилетний мальчик и его сестры в возрасте 11 месяцев и двух лет поступили в больницу с обморожениями различной степени. Старшему мальчику «досталось больше всех», говорила Кузнецова. Ребенок шел босиком, теперь ему предстоит серьезно лечить ноги, врачи «дают осторожные прогнозы». Несовершеннолетних спас мужчина, выгуливавший собаку. Он вызвал скорую и полицию.

Женщину тоже госпитализировали. Скоро сотрудники СК проверят состояние ее психического здоровья. Возбуждено уголовное дело.