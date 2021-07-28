Стало известно соотношение числа мужчин и женщин в России

По данным Росстата, в России проживает больше женщин, чем мужчин. На 1000 мужчин в среднем приходится 1154 женщины, написал RТ.

Среди пожилых людей — в возрастной категории старше 70 лет — женщин еще больше, на 1000 мужчин приходится 2278 женщин.

При этом среди детей до четырех лет больше мальчиков — на 1000 мальчиков приходится 944 девочки.

Среди людей в возрасте до 34 лет в среднем мужчин больше, чем женщин. Начиная с возрастной категории 35-39 лет эти показатели меняются, женщин становится больше.

Небольшая разница в соотношении количества мужчин и женщин существует между городами и сельской местностью. Если в городах на 1000 мужчин приходится 1186 женщин, в селе их число составляет 1066.

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом средний показатель не изменился. Однако за последние 10 лет разница между количеством мужчин и женщин сократилась — в 2011 году в среднем на 1000 мужчин приходилось 1163 женщины.