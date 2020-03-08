Стало известно содержание записки, которую девушка из Иванова передала Путину

Юлия Шилова из Иванова не только предложила Владимиру Путину взять ее в жены, но и передала президенту две свои фотографии. На обороте одного из снимков она написала номер телефона и рассказала немного о себе.

«Юлия, город Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о, мне 28 лет, без детей и материальных проблем», — написала жительница Иванова на снимке. Запись показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Под «в/о», скорее всего, девушка имела в виду высшее образование. Кроме этой информации, на обороте был указан номер мобильного телефона.

Президент России Владимир Путин 6 марта приезжал в Иваново. Во время встречи с местными жителями к нему подошла Юлия и предложила взять ее в жены.

Глава государства ответил Юлии, что «предложение интересное». Девушка передала свои фотографии через службу протокола президента.

В свою очередь, главная сваха страны Роза Сябитова заявила, что на самом деле Юлия не хотела замуж за Путина. Жительница якобы просто собиралась хайпануть.