Стало известно, смогут ли мобилизованные оформить кредитные каникулы в нескольких банках | 360°

Общество 23 октября 2022, 11:57 Стало известно, смогут ли мобилизованные оформить кредитные каникулы в нескольких банках «Объясняем.рф»: мобилизованные смогут получить кредитные каникулы на каждый из кредитов Пресс-служба Минобороны

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Кредитные каникулы можно получить на каждый кредит, рассказали на портале «Объясняем.рф». Таким был ответ на вопрос о том, распространяется ли на мобилизованных ограничение «одни каникулы на один кредит».

«Заемщик имеет право получить кредитные каникулы по каждому кредиту», — подчеркнули на сайте.

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Президент России Владимир Путин предоставил мобилизованным и участникам спецоперации кредитные каникулы. Соответствующий закон вышел в начале октября. Право на кредитные каникулы получили также добровольцы и их семьи. Центробанк объяснил, как оформить документы.

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Мобилизованные юридические лица также могут взять кредитные каникулы. Заемщик или его родственник может обратиться к кредитору до 31 декабря. При этом важно, чтобы кредитный договор был заключен до мобилизации предпринимателя. Срок льготного периода — срок мобилизации и еще 90 дней. Если бизнесмена ранят или он заболеет во время служба, этот период продлят.