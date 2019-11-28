Стало известно, сколько знакомств в Tinder заканчиваются сексом

Надымательство: как мужчины становятся жертвами кальяна и Tinder Подробнее

Для исследования специалисты провели опрос среди студентов, которые ищут знакомств в Tinder. Среди респондентов было 60% девушек и 40% молодых парней. Оказалось, что 80% не доходили до интимной близости после переписки в приложении и встречи. О продолжении таких свиданий рассказали только 20% опрошенных.

При этом студенты отметили, что общение в реальной жизни происходило только после чатов с большим количеством людей. У мужчин ученые насчитали в среднем по 111 переписок с разными собеседницами, а у женщин — 124.

Но, даже несмотря на активность в Tinder, только у 50% респондентов были свидания в живую. Также лишь 15% признались, что искали через приложения человека для длительных отношений.

Эксперты подчеркнули — результаты исследования доказывают, что Tinder не самое эффективное приложение для знакомств и поиска интимной близости.