16 декабря 2022, 16:47
Стало известно, сколько жители столицы потратят на новогодние подарки
В среднем москвичи потратят на покупку подарков более 16 тысяч
Праздник Новый год - это не только время для подведения промежуточных итогов, но и для подарков. В среднем москвичи потратят на покупку подарков более 16 тысяч рубелей, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные аналитиков сервиса Superjob.
Большинство россиян чаще всего радуют подарками своих близких родственников и возлюбленных.
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По объемам бюджета на подарки лидирует столица, а на почетных втором и третьем месте по тратам расположились Ростов-на-Дону и Красноярск.
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Новый год
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