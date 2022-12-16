Общество 16 декабря 2022, 16:47 Стало известно, сколько жители столицы потратят на новогодние подарки В среднем москвичи потратят на покупку подарков более 16 тысяч

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Праздник Новый год - это не только время для подведения промежуточных итогов, но и для подарков. В среднем москвичи потратят на покупку подарков более 16 тысяч рубелей, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные аналитиков сервиса Superjob.

Большинство россиян чаще всего радуют подарками своих близких родственников и возлюбленных.

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По объемам бюджета на подарки лидирует столица, а на почетных втором и третьем месте по тратам расположились Ростов-на-Дону и Красноярск.

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