Стало известно, сколько зарабатывают российские звезды в TikTok и Instagram

Последнее время на интернет-рекламу тратятся большие бюджеты. Это значит, что доходы звезд в соцсетях активно растут. В частности, общий бюджет Instagram-блогеров в 2020 году составил семь миллиардов рублей — почти на 70% больше, чем в 2019-м. Об этом рассказал маркетолог Владимир Крюков в беседе с kp.ru.

По словам эксперта, самые высокие доходы в соцсетях у певицы и телеведущей Ольга Бузовой, телеведущих Анастасии Ивлеевой и Ксении Бородиной, модели Оксаны Самойловой и певицы Веры Брежневой. Как правило, одна публикация у них стоит от 600 до 800 тысяч рублей. Посты от крупных компаний могут обойтись в один или полтора миллиона рублей. Одна звезда в месяц может заработать от пяти до 10 миллионов рублей.

В TikTok есть свои топовые блогеры с высокими доходами от рекламы — это Дина Саева, Валя Карнавал, Даня Милохин, Юлия Гаврилина и Аня Покров. Маркетолог считает, что размещение рекламы на их страницах обойдется бренду в 300, 500 тысяч рублей или даже миллион рублей. Самые популярные тиктокеры могут заработать также от пяти до десяти миллионов рублей в месяц.

Весной звезда TikTok из США Белла Порч выпустила дебютный клип, в котором снялись российские блогеры Дина Саева и Рахим Абрамов. За восемь часов видео посмотрели почти восемь миллионов раз.