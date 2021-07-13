Стало известно, сколько выделят на реконструкцию и строительство дорог в Башкирии

В Башкирии на реконструкцию и строительство дорог выделят около 9,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

Накануне глава региона Радий Хабиров организовал тематическое совещание, на котором обсудили реконструкцию и ремонт автомобильных трасс республики. Соответствующий план представил начальник Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Азамат Илимбетов. По данным издания, всего на проект планируется выделить 14,9 миллиарда рублей. На строительство и реконструкцию уйдет 9,4 миллиарда. На ремонт предполагается потратить 3,2 миллиарда. На дальнейшее содержание трасс направят 2,2 миллиарда.