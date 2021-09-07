Стало известно, сколько ветеранов ВОВ проживают в Санкт-Петербурге

По данным на 1 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге проживают 73,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом рассказали «Невские новости».

Среди них — 300 инвалидов ВОВ, 3,6 тысячи участников сражений, 60 тысяч ветеранов — обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда» и 9,8 тысячи тружеников тыла. Кроме того, в городе проживают 6,5 тысячи несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами во время войны.