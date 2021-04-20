Стало известно, сколько ветеранов ВОВ и блокадников живет в Петербурге

Сотрудники комитета по социальной политике Санкт-Петербурга посчитали, сколько ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников сейчас живет в городе, написало ИА «Невские новости».

Так, по состоянию на 1 апреля здесь проживают 78 624 ветерана ВОВ. При этом непосредственных участников боевых действий в Петербурге осталось 4 263 человека, а блокадников — 63 391. В городе насчитано 397 инвалидов ВОВ. Еще в культурной столице страны проживают 10 969 тружеников тыла и 6 842 гражданина, которые в юном возрасте попали в организованные фашистами концлагеря. Помимо прочего, Петербурге остался лишь один работник объектов противовоздушной обороны того периода.

В настоящий момент городское правительство думает над вопросом о предоставлении ветеранам единовременных выплат в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.