Стало известно, сколько учителей в Петербурге перенесли коронавирус

Петербургский Комитет по образованию подсчитал, сколько педагогов, учителей и других работников образовательных учреждений переболели COVID-19. С результатами ознакомился Piter.tv.

На сегодняшний день коронавирусную инфекцию перенесли около 35 959 сотрудников профильных учреждений, которые находятся в ведении Комитета и районных администраций. Уточняется, что от COVID-19 вакцинировались 13 057 работников, на больничном числятся 135 человек.