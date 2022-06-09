Стало известно, сколько стоят свадьбы в Москве этим летом, а также на чем чаще всего экономят молодожены

Основатель салона свадебных услуг и распорядитель праздничных мероприятий Ксения Коренная рассказала, сколько будет стоит свадебное торжество в Москве этим летом и на каких услугах чаще всего экономят молодожены. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, средняя цена на свадьбу начинается от 700 тысяч рублей. В эту сумму входит все — от ресторана до фотосессии.

«Церемония, которая подразумевает выездную регистрацию, фотосессию, аренду ресторана для банкета и красивый ужин после торжественной части, подразумевает сумму 700–800 тысяч рублей. По нашим данным, на среднестатистической столичной свадьбе присутствует около 50–60 гостей. И никто не уходит голодным. Но лучше мероприятие проводить с суммой, которая начинается от миллиона рублей, если вы хотите более запоминающийся вечер», — сообщила Коренная.

Также основатель салон рассказала, на чем чаще всего экономят молодожены при организации торжества. По словам Коренной, это, преимущественно, развлечения, конкурсы и излишний декор.

«На шоу-программы никто не хочет тратиться, но вот от качественной еды и приятной атмосферы вокруг люди не хотят отказываться. Все-таки это базовые составляющие хорошей свадьбы», — отметила эксперт.

Свадебный агент Даниил Иванов согласился с Коренной и добавил, что все больше молодоженов отказываются от лимузинов и лошадиных повозок, поскольку все это является «прошлым веком».