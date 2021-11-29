Стало известно, сколько школьников в будущем хотят заниматься разработкой игр

Почти треть школьников (29%) рассказали, что в будущем планируют работать в сфере разработки игр. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на опрос сервиса «VK Образование».

При этом 43% детей признались, что пока не выбрали будущую профессию. Еще 29% отметили, что планируют развиваться в иной сфере.

38% респондентов заявили, что разработка игр является одним из самых перспективных направлений в настоящий момент. 19% рассказали, что им интересна подобная индустрия, однако они мало знают об этой сфере. 19% отметили, что игры являются лишь их хобби. Еще 17% отметили, что много знают об индустрии, однако эта сфера им не интересна. 7% опрошенных заявили, что вообще ничего не знают о сфере игр.