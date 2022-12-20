Общество 20 декабря 2022, 11:44 Стало известно, сколько шампанского рекомендуется выпить в Новый год Врач Василий Шуров: в новогоднюю ночь стоит пить не более одного бокала шампанского в час

Читать 360tv в

Новогодняя ночь не обходится без главного напитка на праздничном застолье — шампанского. О рекомендуемых дозах рассказал врач-нарколог Василий Шуров в интервью РИАМО.

Для того, чтобы хорошо чувствовать себя утром после празднования Нового года, необходимо соблюдать некоторые меры во время употребления алкоголя. Так, врач порекомендовал выпивать не более одного бокала шампанского в час.

Реклама

По словам Шурова, такая небольшая доза является самой оптимальной для человека.

Реклама