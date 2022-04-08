Стало известно, сколько самолетов Ту-214 произведут в России за 8 лет

Объединенная авиастроительная корпорация планирует произвести около 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», которое процитировал ТАСС.

Эти машины уже выпускаются в Казани малой серией.

«Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно. Вмещает 210 пассажиров, дальность полета — до 6500 километров, что идеально подходит для перевозок внутри страны», — уточнили в госкорпорации.

Ту-214 отличаются повышенной надежностью, благодаря чему стали базовой моделью для целого семейства специальных машин, в частности для самолетов договора «Открытое небо» и специального летного отряда «Россия», которые обеспечивают авиаперевозки первых лиц государства, добавили в «Ростехе».

В марте стало известно, что работа российских предприятий автопрома не прекращается несмотря на санкции. Тогда вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что Россия проанализирует, насколько сильна потребность в самолетах Ту-214.

Минтранс РФ 5 апреля сообщил, что российские авиакомпании смогут летать за границу на 193 самолетах.