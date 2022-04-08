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    08 апреля 2022, 07:35

    Стало известно, сколько самолетов Ту-214 произведут в России за 8 лет

    ОАК запланировала производство около 70 самолетов Ту-214 до 2030 года

    Оксана Кириллова

    Объединенная авиастроительная корпорация планирует произвести около 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», которое процитировал ТАСС.

    Стало известно, сколько самолетов Ту-214 произведут в России за 8 лет

    Эти машины уже выпускаются в Казани малой серией.

    «Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно. Вмещает 210 пассажиров, дальность полета — до 6500 километров, что идеально подходит для перевозок внутри страны», — уточнили в госкорпорации.

    Ту-214 отличаются повышенной надежностью, благодаря чему стали базовой моделью для целого семейства специальных машин, в частности для самолетов договора «Открытое небо» и специального летного отряда «Россия», которые обеспечивают авиаперевозки первых лиц государства, добавили в «Ростехе».

    В марте стало известно, что работа российских предприятий автопрома не прекращается несмотря на санкции. Тогда вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что Россия проанализирует, насколько сильна потребность в самолетах Ту-214.

    Минтранс РФ 5 апреля сообщил, что российские авиакомпании смогут летать за границу на 193 самолетах.