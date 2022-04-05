Стало известно, сколько российских самолетов смогут летать за рубеж

Российские авиакомпании смогут летать за границу на 193 самолетах, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Об этом написал ТАСС.

У России есть 148 самолетов SSJ 100, остальные машины в пуле — иностранного производства.

«Они были выкуплены изначально нашими авиакомпаниями, являются собственностью и зарегистрированы в российском реестре. Мы считаем, что на эти 193 машины можем рассчитывать. <…> Летаем в те страны, которые могут эти машины принимать», — пояснил Савельев.

Всего в российском реестре 900 самолетов.

При прогнозам министра транспорта, в 2022 году авиакомпании смогут перевести около 90 миллионов пассажиров в пределах РФ. В 2021 году было перевезено 87,5 миллиона человек.

«Мы все же делаем прогноз на внешние страны. Несмотря ни на что, у нас есть девять стран, куда сейчас может летать российская техника», — добавил Савельев.

На данный момент в Россию летают самолеты 30 зарубежных авиакомпаний.

Министр сообщил, что российские авиационные компании ищут способ расплатиться по лизинговым платежам. Они в состоянии платить, «но все заблокировано», отметил Савельев.