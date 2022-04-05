Стало известно, сколько российских самолетов смогут летать за рубеж
Минтранс РФ назвал число российских самолетов, на которых можно летать за границу
Российские авиакомпании смогут летать за границу на 193 самолетах, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Об этом написал ТАСС.
У России есть 148 самолетов SSJ 100, остальные машины в пуле — иностранного производства.
«Они были выкуплены изначально нашими авиакомпаниями, являются собственностью и зарегистрированы в российском реестре. Мы считаем, что на эти 193 машины можем рассчитывать. <…> Летаем в те страны, которые могут эти машины принимать», — пояснил Савельев.
Всего в российском реестре 900 самолетов.
При прогнозам министра транспорта, в 2022 году авиакомпании смогут перевести около 90 миллионов пассажиров в пределах РФ. В 2021 году было перевезено 87,5 миллиона человек.
«Мы все же делаем прогноз на внешние страны. Несмотря ни на что, у нас есть девять стран, куда сейчас может летать российская техника», — добавил Савельев.
На данный момент в Россию летают самолеты 30 зарубежных авиакомпаний.
Министр сообщил, что российские авиационные компании ищут способ расплатиться по лизинговым платежам. Они в состоянии платить, «но все заблокировано», отметил Савельев.