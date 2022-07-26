Стало известно, сколько российские женихи готовы тратить на помолвочные кольца

Ювелирный бренд SOKOLOV выяснил, сколько российские мужчины готовы тратить на помолвочные кольца, с которыми делают предложение своим девушкам. Результатами исследования поделился Life.

Оказалось, что самые большие суммы тратят женихи из Санкт-Петербурга — в среднем 9952 рубля. На втором месте — мужчины из Саратова. Они тратят на помолвочные кольца в среднем 9117 рублей. Самыми экономными оказались женихи из Омска и Нижнего Новгорода — в этих городах на кольцо для предложения руки и сердца тратят не более четырех тысяч рублей. Москвичи заняли седьмое место — средняя стоимость кольца составляет около восьми тысяч.

Почти половина (47%) мужчин выбирают для своих девушек кольца из белого золота. На втором и третьем месте — изделия из комбинированного (28%) и красного драгметалла (20%). При этом абсолютное большинство мужчин — 88% — выбирают кольца с камнем. Чаще всего это бриллиант, рубин, сапфир или изумруд.