Стало известно, сколько россиянок после декрета меняют работу

Россиянки находятся в декретном отпуске в среднем около двух с половиной лет. Более четверти из них после декрета меняют работу. Об этом говорят данные Росстата.

Ведомство провело комплексное наблюдение за условиями жизни населения и выяснило, что в прошлом года женщины в среднем находились в отпуске по уходу за ребенком примерно 29,2 месяца. Речь идет о данных за 2020 год. Об этом сообщило РИА «Новости».

Предыдущие исследование в 2018 году показало, что россиянки находились в декретном отпуске немного меньше 28,9 месяца.

По последним данным Росстата, 72% новоиспеченных мам вернулись на старое место работы после декрета, оставшиеся 28% ушли в другие компании. Чаще всего женщины решают сменить место работы по собственной инициативе. Одна из главных причин — им нужен другой график работы.

Недавнее исследование показало, что почти половина россиян во время устройства на работу невнимательно читают свой трудовой договор. Многие считают документ формальностью. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, более внимательно к договору относятся те, кто претендует на руководящие должности.