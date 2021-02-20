Стало известно, сколько россиянки планируют потратить на подарки мужчинам

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос с целью выяснить, сколько денег готовы потратить россиянки на подарки мужчинам на 23 февраля. С результатами ознакомилось РИА «Новости».

По данным информагентства, в исследовании, которое проводилось с 10 по 16 февраля, приняли участие более 1600 человек. Большая часть опрошенных (30%) призналась, что готова потратить на подарки до трех тысяч рублей. 29,3% участников опроса выделят на презенты до пяти тысяч. 21,9% респондентов остановились на сумме до одной тысячи рублей.

«Однако 9,4% опрошенных готовы выделить на эти цели значительно большие средства: половина из них собираются купить подарки на сумму до 20 тысяч, а оставшиеся расщедрятся более чем на 20 тысяч рублей», — цитирует авторов исследования ИА Nation News.

В целом опрос показал, что свыше 90% женщин намерены обрадовать своих мужчин подарками ко Дню защитника Отечества. Выяснилось, что почти половина опрошенных россиян получает подарки как от коллег по работе, так и дома от членов семьи и близких.