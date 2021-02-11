Стало известно, сколько россияне в среднем тратят на свадьбу

Траты на свадьбу россияне в среднем оценивают в 188 тысяч рублей. Однако до конца текущего года вступить в брак планирует меньше пар, чем в прошлом году — всего 4,5%. Это следует из исследования компаний «Сбербанк Управление активами» и «Сбербанк страхование жизни».

«Около 4,5% россиян намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности в 2021 году. Непростой 2020 год не смог кардинально повлиять на матримониальные намерения россиян: в ходе аналогичного прошлогоднего опроса о планах сыграть свадьбу заявили 5% опрошенных», — передало РИА «Новости» сообщение аналитиков.

Эксперты отметили, что для организации свадьбы в среднем нужно 188 тысяч рублей. Самые высокие оценки стоимости у жителей Набережных Челнов — 225 тысяч рублей, в Орле и Магнитогорске — по 224 тысяч рублей. Самые минимальные запросы у жителей Хабаровска — 120 тысяч рублей и Читы — 106 тысяч рублей.

Кроме того, 72% опрошенных заявили, что финансирование свадьбы не вызвало бы у них материальных сложностей. Они использовали бы свои накопления или попросили бы у родственников.

Более половины респондентов считают деньги лучшим подарком на свадьбу. А каждый пятый назвал лучшим подарком постельное белье.

Исследование проводилось в начале февраля в 75 российских городах. В каждом из этих городов опрошено не менее 200 человек.