Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Специалисты Росстата изучили рацион жителей России за последние пять лет. Выяснилось, что на продукты люди тратят от 20 до 50% бюджета, при этом россияне с большим и небольшим достатком выбирают аналогичные товары.

В среднем россияне тратят на продукты питания 31,2% от своих доходов, пишет «Коммерсант». В 2018-м на рацион уходило порядка 5,5 тысячи рублей в месяц или 180 рублей в день. Этот показатель на 1,1% выше, чем в нынешнем году.

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При этом доля трат зависит от доходов граждан. Те, чьи доходы находятся на низком уровне, оставляют в магазинах 48,1% от сбережений. Люди со средним достатком — от 10 до 39,1%, а зажиточные россияне тратят от 10 до 18,4% доходов на еду.

Как отмечают специалисты, разные слои населения составляют свой рацион примерно из одинаковых продуктов. Например, на мясо, хлеб и молочные продукты у обеспеченных граждан уходит 60% расходов на еду, у среднего класса — 61,5%, а у остальных — 61,4%.

Однако люди с наибольшим достатком отдают за овощи и рыбу больше денег, а меньше тратят на кондитерские изделия и сахар.