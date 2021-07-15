Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Аналитики провели исследование и выяснили, что большинство опрошенных россиян тратят на продукты половину своей ежемесячной зарплаты. Такие данные привел аналитический центр Университета «Синергия», сообщило РИА «Новости».

«Около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% — примерно треть. Еще 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета», — сообщили эксперты.

Исследование также показало, что 96,3% опрошенных обратили внимание на рост цен на продукты в этом году. Больше всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла. Меньше всего людей заметили, что подорожала рыба, сахар, макароны и зерновые.

Около 26% предложили стабилизировать ситуацию с продуктовыми ценами с помощью повышения зарплаты на уровень инфляции, а 24,9% предложили активнее бороться со спекулянтами, 20,2% россиян высказались за госрегулирование цен. Еще 19,2% считают, что нужно ограничить монополию, 6,1% — снизить налоги, а за корректировку ключевой ставки выступили 3,8% респондентов.

Исследование было проведено в июне, в нем приняли участие пять тысяч россиян в возрасте от 20 до 55 лет.