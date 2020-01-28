Стало известно, сколько россиян считают несчастливым високосный год
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провел опрос и выяснил, сколько россиян перестали верить в приметы, что високосный год является несчастливым. С результатами ознакомилось РИА «Новости».
По данным ИА Nation News, 64% опрошенных признались, что не верят в приметы о несчастливом високосном годе. 33% респондентов, наоборот, выразили уверенность, что високосный год может оказаться тяжелым. 3% затруднились ответить на поставленный процесс.