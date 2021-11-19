Стало известно, сколько россиян работают сверхурочно

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос, чтобы выяснить, многие ли из россиян работают сверхурочно. Оказалось, что более половины. Результатами исследования поделился RT.

Более половины — 57% опрошенных — сообщили, что задерживаются на рабочем месте дольше положенного времени. При этом мужчины перерабатывают чаще, чем женщины, отметила радиостанция «Говорит Москва».

Более 10 часов в неделю сверхурочно работают 42% респондентов. Еще 17% сообщили, что перерабатывают до четырех часов еженедельно.