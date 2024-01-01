Общество 01 января 2024, 18:10 Названо число проходящих лечение в больницах раненых белгородцев Минздрав: 45 пострадавших остаются в больницах после обстрела Белгорода РИА «Новости»

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Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников заявил, что 45 пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Слова министра передала пресс-служба мэрии Белгорода.

«Вчера оставалось 58, сегодня 13 пациентов выписаны из городской больницы № 2. Сорок пять в палатах», — сказал Иконников.

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Он добавил, что некоторым пациентам назначены плановые операции. Еще 25 пациентов отправили в федеральные центры на лечение.

По его словам, 30 декабря, когда экстренные службы получили сигнал об атаке по Белгороду, на помощь пострадавшим пришли 44 бригады скорой помощи. Иконников высоко оценил медиков за оперативность и профессионализм.

В Кремле заявили, что атака ВСУ не останется безнаказанной. Российские военнослужащие продолжат наращивать удары по военной инфраструктуре Украины.