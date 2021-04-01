Стало известно, сколько работодателей обращают внимание на знак зодиака соискателя

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос, в рамках которого выяснили, сколько работодателей обращают внимание на знак зодиака соискателя, написал сайт RT.

Какой знак зодиака у кандидата на ту или иную должность, волнует только 7% компаний. Кроме этого, 8% отметили, что учитывают данные гороскопов лишь в случае с некоторыми должностями. Другие 85% совсем не смотрят на знаки зодиака своих будущих сотрудников.

Среди тех, кто считает, что гороскоп важен при приеме на работу, 52% уточнили, что учитывают знаки зодиака кандидатов на руководящие позиции. 16% интересуют гороскопы соискателей на должности в области продаж, а 13% — на позиции офис-менеджеров.

Еще 6% респондентов уверены, что знаки зодиака должны учитываться при найме персонала в сферу обслуживания, 5% — при найме сотрудников отдела маркетинга, 3% — специалистов в IT-сфере и домашнего персонала, а 2% — представителей рабочих специальностей.