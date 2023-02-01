Общество 01 февраля 2023, 15:29 Стало известно, сколько мужчин готовы уйти в декрет вместо жены

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Почти половина мужчин, а именно 43%, согласилась бы уйти в отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Однако 34% мужчин ни под каким предлогом не допускают мысль о декрете, а 23% респондентов, скорее, склоняются к отрицательному ответу. При этом причина не только в финансовой составляющей, но и в традиционном укладе.