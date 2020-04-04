Стало известно, сколько москвичей с коронавирусом лечатся на дому

Сейчас в Москве насчитывается 3357 случаев заражения коронавирусом. Из них 836 человек лечатся на дому, так как болезнь у них протекает в легкой форме.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что разрешение лечиться дома людям со слабовыраженными симптомами коронавируса оправдало себя.

«Только 2% из 836 человек в последующем были госпитализированы. По большому счету, мы не видим какое-то ухудшение, если человек остается дома», — сообщила она в программе «Андрей Малахов: прямой эфир» на канале «Россия 1».

Ракова добавила, что нет смысла лежать в больницах тем, у кого болезнь протекает в легкой форме. Такой пациент просто будет занимать палату, которую можно отдать другому человеку.

«Что касается Москвы, то вы все знаете, что у нас не очень хорошая ситуация, численность заболевших с каждым днем растет, динамика отрицательная, а на самом деле она положительная с точки зрения количества заболевших», — заявила заммэра города.

Она добавила, что всего насчитывается более трех тысяч заболевших COVID-19. В связи с этим власти города будут сохранять тот режим, который действовал в столице в течение последней недели.

По последним данным, в Москве зафиксировано 3357 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего в России 4731 человек заболел COVID-19.