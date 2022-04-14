Стало известно, сколько микрозаймов выдали россиянам в марте

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) уточнили общее количество займов, которые выдали россиянам в марте текущего года. Об этом сообщил RT.

Общее число займов составило 2,47 миллиона. По сравнению с прошлогодними показателями это количество сократилось на 0,3%.

«В то же время по сравнению с предыдущим месяцем выдача микрофинансовых займов сократилась значительнее — на 4%. Таким образом, можно констатировать, что сегмент микрозаймов в марте сократился. Однако не так серьезно, как в банковском кредитовании, на выдачи в котором прежде всего повлиял рост ставок в результате санкционного давления», — заметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.